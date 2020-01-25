Shane Larkin, Avrupa Ligi'nde zirveden inmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Shane Larkin, Avrupa Ligi'nde zirveden inmiyor - Son Dakika Spor

Shane Larkin, Avrupa Ligi'nde zirveden inmiyor

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Shane Larkin, Avrupa Ligi'nde zirveden inmiyor, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 4. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Larkin, İspanyol temsilcisi karşısındaki 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Geçen hafta MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran 27 yaşındaki oyuncu, 4. kez MVP seçilerek Avrupa Ligi'nde ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Yunan ekibi Olympiakos forması giyen Vassilis Spanoulis 33 verimlilik puanıyla ikinci, Baskonia'da oynayan Shavon Shields 29 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı.

Anadolu Efes, Shane Larkin, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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