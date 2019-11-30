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Shane Larkin coştu, Anadolu Efes zirveye oturdu!

6 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. hafta maçları tamamlandı.

Shane Larkin coştu, Anadolu Efes zirveye oturdu!, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. hafta maçları tamamlandı.


Sezona iyi başlayan son finalist Anadolu Efes, evinde Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı. Müsabakayı 104-75 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 9. galibiyetine ulaştı ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.


Avrupa Ligi'nde üst üste 5. maçını kazanan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu ABD'li Shane Larkin, Bayern Münih karşısında 49 sayı kaydederek organizasyon tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.


Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise ağırladığı Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 mağlup etti.


Bu sonuçla üst üste ikinci, toplamda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertli ekip, 18 takımlı ligde averajla 13. sıraya yükseldi.


Geçen haftayı lider tamamlayan İspanyol takımı Barcelona ise sahasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 96-67 yenildi.


THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Fenerbahçe Beko - Khimki (Rusya): 89-76


Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Valencia: 76-73


ALBA Berlin (Almanya) - Zalgiris (Litvanya): 69-62


Panathinaikos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 100-68


Maccabi FOX (İsrail) - ASVEL (Fransa): 93-62


Zenit (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 71-86


Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 104-75


Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 91-70


Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 67-96


Shane Larkin, Anadolu Efes, Almanya, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:34 
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