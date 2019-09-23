Son Dakika Haberleri: Shane Larkin'den A Milli Takım'a yeşil ışık! Formayı da giydi...
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Shane Larkin'den A Milli Takım'a yeşil ışık! Formayı da giydi...

17 dakika önce

Anadolu Efes medya gününde yayıncı kuruluşa konuşan Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynama fikri hakkında açıklamalar yaptı.

Shane Larkin'den A Milli Takım'a yeşil ışık! Formayı da giydi..., System.String[]

Anadolu Efes medya gününde yayıncı kuruluşa konuşan Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynama fikri hakkında açıklamalar yaptı.


Teklife sıcak baktığını belirten Larkin şunları söyledi:


"Teklif gelirse müthiş olur, bir yıldır buradayım. Kariyerimde ilk kez iki yıl bir yerde oynayacağım. Burası evim gibi. Burada çok mutluyum. Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur. Resmi bir teklif yok ama gelirse bununla hemen ilgilenirim. Neler olacak göreceğiz. Ama paylaştığım gibi forma üzerimde güzel durdu."


Larkin kendisine uzatılan ve isminin yazılı olduğu formayı da sırtına giydi.


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Anadolu Efes, Shane Larkin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:35 
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