Shane Larkin durdurulamıyor, yine haftanın MVP'si - Son Dakika
Son Dakika Güncel Shane Larkin durdurulamıyor, yine haftanın MVP'si - Son Dakika

Shane Larkin durdurulamıyor, yine haftanın MVP'si

6 saat önce

THY Euroleague'in 21. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

Shane Larkin durdurulamıyor, yine haftanın MVP'si, System.String[]

THY Euroleague'in 21. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid deplasmanında galibiyetin mimarlarından olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi. Larkin üst üste 4. kez haftanın MVP'si oldu ve kendisine ait olan Euroleague rekorunu geliştirdi.

THY Euroleague'in 21. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid'i 80-75'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan yıldız basketbolcu Shane Larkin, haftanın MVP'si oldu. Larkin Larkin 36 dakika parkede kaldı ve 32 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile müsabakayı tamamladı. ABD'li basketbolcu bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı.

Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında Barcelona ve 19. haftasında AX Armani Exchange Milano ve 20. haftasındaki Asvel maçlarında gösterdiği muhteşem performanslarla üst üste 3 kez MVP olarak Euroleague tarihine geçmişti. Yıldız basketbolcu bu haftada MVP olarak rekorunu geliştirdi ve üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü.

27 yaşındaki oyuncu ayrıca bu sezon 5. kez haftanın MVP'si oldu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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