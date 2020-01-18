Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti

THY Euroleague'in 20. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi. Larkin böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste 3 hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.



THY Euroleague'in 20. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'i 101-74'lük skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan yıldız basketbolcu Shane Larkin, haftanın MVP'si seçildi. Maçta 28 dakika 22 saniye süre alan Larkin, 29 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. ABD'li basketbolcu bu performansıyla 45 verimlilik puanı aldı.



Euroleague tarihine geçti



Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında Barcelona ve 19. haftasında da AX Armani Exchange Milano ile oynanan maçlarda gösterdiği performansla haftanın MVP'si ödülünü kazanmıştı. Yıldız basketbolcu, böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste 3 hafta kazanan ilk basketbolcu oldu. - İSTANBUL