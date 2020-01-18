Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti - Son Dakika

Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti

11 dakika önce

THY Euroleague'in 20. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti, System.String[]

THY Euroleague'in 20. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi. Larkin böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste 3 hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.

THY Euroleague'in 20. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'i 101-74'lük skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan yıldız basketbolcu Shane Larkin, haftanın MVP'si seçildi. Maçta 28 dakika 22 saniye süre alan Larkin, 29 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. ABD'li basketbolcu bu performansıyla 45 verimlilik puanı aldı.

EUROLEAGUE TARİHİNE GEÇTİ

Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında Barcelona ve 19. haftasında da AX Armani Exchange Milano ile oynanan maçlarda gösterdiği performansla haftanın MVP'si ödülünü kazanmıştı. Yıldız basketbolcu, böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste 3 hafta kazanan ilk basketbolcu oldu.

(İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Shane Larkin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti
Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]