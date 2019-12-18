Shane Larkin için Hırvatistan'dan son dakika açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin'in milli takım tercihi neresi olacak? Son günlerin merak edilen sorusu için Hırvatistan'da flaş gelişmeler yaşanıyor.



Hırvat basını, sabah saatlerinde Larkin'in "ABD için oynamayı tercih ederim. Ancak Hırvatistan forması giymeye de açığım" sözlerine yer verdi. Larkin'i Türkiye'ye kaptırmak istemeyen Hırvatlar, bu sözleri tekrar haberlerine taşırırken konuyla ilgili Hırvatistan Basketbol Başantrenörü Veljko Mrsic'edn açıklama geldi.



"YABANCI BİR OYUNCU ARAMIYORUZ"



Veljko Mrsic, "Yabancı bir oyuncu aramıyoruz. Neden Hırvatistan dışında oynayan bir yabancı oyuncuyu takıma alalım, onu da anlamıyorum." dedi ve Shane Larkin konusuna son noktayı koydu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Shane Larkin'in ay yıldızlı formayı giyebileceğini belirtirken "Shane Larkin için biz ne gerekiyorsa yaparız" sözlerini kullanmıştı.



Hırvatistan defterinin kapanmasının ardından Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu için Türkiye'nin adım atması bekleniyor.



