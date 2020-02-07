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Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
7 saat önce
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvuru onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvuru onaylandı.
1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12'nci maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.
Böylelikle Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Takımı'nın formasını giyme hakkını elde etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Larkin'in arşiv görüntüleri
- İstanbul
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