Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlandı

7 saat önce

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri tamamlandı.

Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlandı, System.String[]

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyun kurucunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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