Shane Larkin isim kararını verdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Shane Larkin isim kararını verdi! - Son Dakika Spor

Shane Larkin isim kararını verdi!

6 saat önce

Anadolu Efes'in süperyıldızı Shane Larkin'in, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi için başlatılan Türk vatandaşlığına geçiş süreci resmen tamamlandı.

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Anadolu Efes'in süperyıldızı Shane Larkin'in, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymesi için başlatılan Türk vatandaşlığına geçiş süreci resmen tamamlandı.


Federasyonun açıklamasında; "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımız'ın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu" denildi.


İsmi değişmeyecek!


Kanunen isim değişikliği yapmak zorunda olmayan Shane Larkin, Milli Takım için adını değiştirmeyecek. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...


Anadolu Efes, Shane Larkin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:29 
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