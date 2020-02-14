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Shane Larkin milli kadrodan çıkarıldı
6 saat önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başarılı oyuncu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle Hollanda ve İsveç maçlarının kadrosundan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başarılı oyuncu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle Hollanda ve İsveç maçlarının kadrosundan çıkarıldı.
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılarda, Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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