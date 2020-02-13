Shane Larkin, milli takım kadrosunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Shane Larkin, milli takım kadrosunda - Son Dakika

Shane Larkin, milli takım kadrosunda

7 saat önce

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Shane Larkin, milli takım kadrosunda, System.String[]

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını alan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin de kadroya dahil edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bugün düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun elinden alan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin de kadroya davet edildi.

İlk maçını Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayarak başlayacağı eleme grubunda ay-yıldızlılar; ikinci maçında ise 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİLER'İN İDARİ VE TEKNİK KADRO İLE SPORCU LİSTESİ ŞÖYLE:

"Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Anadolu Efes), Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş JK Sompo Sigorta), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (Pınar Karşıyaka), J. Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Muhsin Yaşar (Tofaş), Berkan Durmaz (Tofaş), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom)"

(İHA)

Malcolm Thomas, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Natalie Portman'ın protesto amaçlı giydiği ceket eleştirildi: İkiyüzlüsün Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:35:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Shane Larkin, milli takım kadrosunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]