Shane Larkin rekor kırdı! - Son Dakika
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Shane Larkin rekor kırdı!

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 4. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 4. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.


Larkin, İspanyol temsilcisi karşısındaki 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.


Geçen hafta MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran 27 yaşındaki oyuncu, 4. kez MVP seçilerek Avrupa Ligi'nde ulaşılması zor bir rekora imza attı.


Yunan ekibi Olympiakos forması giyen Vassilis Spanoulis 33 verimlilik puanıyla ikinci, Baskonia'da oynayan Shavon Shields 29 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı.


Anadolu Efes, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:08 
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