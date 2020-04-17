Shane Larkin: "Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Shane Larkin: 'Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim' - Son Dakika Spor

Shane Larkin: "Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim"

40 dakika önce

Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını ABD'deki evinde sürdürdüğünü belirtti.

Shane Larkin:

Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını ABD'deki evinde sürdürdüğünü belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Larkin, "Şampiyonluk hedefimiz vardı ancak şimdi koronavirüs yüzünden bunun mümkün olup olmayacağını görmek zor." ifadesini kullandı.

Başantrenör Ergin Ataman ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden 27 yaşındaki basketbolcu, "İkimiz de benzer enerjiye sahibiz, ne yapmak isteğimizi biliyoruz. O beni oyuncu olarak, ben de onu koç olarak çok iyi anlıyorum." yorumunu yaptı.

Larkin, Anadolu Efes'teki geleceği hakkındaki soruya, "İki senedir buradayım ve benim için en uzun süre oynadığım takım oldu. Efes için derin bir sevgim var. Burada olmaktan çok mutluyum ancak gerçekleştirmek istediğim başka hedeflerim ve hayallerim de var. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak." yanıtını verdi.

A Milli Basketbol Takımı'nda henüz oynayamadığını hatırlatan yıldız basketbolcu, takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu belirtti.

Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini anlatan Larkin, "Favori kelimem 'kolay gelsin.' Bunu sık olarak kullandığımı söyleyebilirim. Türkçe'de daha akıcı olmak isterdim ama öğrenmesi zor dil. Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor." şeklinde konuştu.

Larkin, favori yemeklerinin köfte ve mantı olduğunu, tatlılardan ise baklavayı beğendiğini söyledi.

Türkiye'de basketbolculardan Şehmus Hazer ve Onuralp Bitim'i beğendiğini kaydeden Larkin, idolünün ise Allen Iverson olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Basketbolcu, Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:35 

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