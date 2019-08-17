Son Dakika Haberleri: Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi
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Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi

56 dakika önce

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi, System.String[]
Marvel Studios'un yeni filminin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton yaparken başrollerde ise Simu Liu, Tony Leung Chiu Wai ve Awkwafina rol alıyorlar.


Yönetmen: Destin Daniel Cretton
Senaryo: Dave Callaham, Steve Englehart , Jim Starlin
Oyuncular: Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 12.02.2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:57 Kaynak: InterSinema.com
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