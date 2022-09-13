Shanghai Disneyland'de Zootopia Temalı Alanın İnşaatı Hızlandırıldı - Son Dakika
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Shanghai Disneyland'de Zootopia Temalı Alanın İnşaatı Hızlandırıldı

13.09.2022 17:29
Shanghai Disneyland'de Zootopia Temalı Alanın İnşaatı Hızlandırıldı

SHANGHAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Shanghai Disneyland'deki Zootopia temalı alanın inşaatının sorunsuz bir şekilde ilerlediği duyuruldu.

SHANGHAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Shanghai Disneyland'deki Zootopia temalı alanın inşaatının sorunsuz bir şekilde ilerlediği duyuruldu. Shanghai ve Kaliforniya'da bir grup yüksek teknolojili Audio-Animatronics figürü yapılırken, Shanghai Disneyland'de Zootopia'nın kendine özgü silueti şekilleniyor. Adını The Walt Disney Company'nin popüler animasyon filminden alan Zootopia, Shanghai Disneyland'deki sekizinci temalı alan ve dünyadaki herhangi bir Disney parkındaki ilk Zootopia temalı alan olacak. Parktan yapılan açıklamaya göre, temalı alanın ziyaretçileri, Zootopia'nın memeli metropolüne kendilerini kaptıracaklar. Shanghai Disneyland'deki temalı alanda inşaat çalışmaları Aralık 2019'da başlamıştı.

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Kaynak: Xinhua

Disneyland, Shanghai, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai Disneyland'de Zootopia Temalı Alanın İnşaatı Hızlandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai Disneyland'de Zootopia Temalı Alanın İnşaatı Hızlandırıldı - Son Dakika
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