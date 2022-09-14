Çin Ana Karasındaki Starbucks Mağazalarının Sayısı 2025 Yılına Kadar 9.000'e Ulaşacak - Son Dakika
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Çin Ana Karasındaki Starbucks Mağazalarının Sayısı 2025 Yılına Kadar 9.000'e Ulaşacak

14.09.2022 14:19
Çin Ana Karasındaki Starbucks Mağazalarının Sayısı 2025 Yılına Kadar 9.000'e Ulaşacak

SHANGHAİ, 14 Eylül (Xinhua) -- Kahve devi Starbucks Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin ana karasındaki mağaza sayısının 2025 yılına kadar 9.000'e ulaşmasının ve çalışanlar için 35.000 yeni istihdam sağlanmasının beklendiğini söyledi.

SHANGHAİ, 14 Eylül (Xinhua) -- Kahve devi Starbucks Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin ana karasındaki mağaza sayısının 2025 yılına kadar 9.000'e ulaşmasının ve çalışanlar için 35.000 yeni istihdam sağlanmasının beklendiğini söyledi. Starbucks Çin'in başkanı Belinda Wong, "Starbucks Çin 2025 amaca yönelik büyüme gündeminin lansmanıyla, Çin pazarının beklentilerine ve fırsatlarına olan güçlü güvenimizi somut taahhütler ve eylemlerle yeniden teyit ediyoruz" dedi ve Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana güçlüklerin üstesinden gelen Starbucks'ın şimdi her zamankinden daha dayanıklı olduğunu belirtti. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Kunshan'da yaklaşık 1,1 milyar yuan (yaklaşık 159 milyon ABD doları) yatırımla yapımı tamamlanacak olan bir Starbucks kahve yaratıcı parkı 2023 yazında faaliyete geçirilecek. Starbucks, şirketin 1,4 milyar yuandan fazla harcayarak geliştireceği ilk dijital teknoloji inovasyon merkezini Çin ana karasında kurmayı planladığını da açıkladı. Çin ana karasındaki Starbucks mağazalarının sayısı son 10 yılda çarpıcı bir şekilde arttı ve şirketin Eylül 2022'deki mali yılının sonunda 6.000'e ulaşacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Starbucks, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ana Karasındaki Starbucks Mağazalarının Sayısı 2025 Yılına Kadar 9.000'e Ulaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ana Karasındaki Starbucks Mağazalarının Sayısı 2025 Yılına Kadar 9.000'e Ulaşacak - Son Dakika
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