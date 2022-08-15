Tesla'nın Shanghai Fabrikası 1 Milyonuncu Aracını Üretti - Son Dakika
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Tesla'nın Shanghai Fabrikası 1 Milyonuncu Aracını Üretti

15.08.2022 09:46
Tesla'nın Shanghai Fabrikası 1 Milyonuncu Aracını Üretti

SHANGHAİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şirketin Shanghai'daki giga fabrikasının üç yıl içinde 1 milyon araç üreterek dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

SHANGHAİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şirketin Shanghai'daki giga fabrikasının üç yıl içinde 1 milyon araç üreterek dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Tesla'nın 2019'da kurulan Shanghai'daki giga fabrikası, otomobil üreticisinin ABD dışındaki ilk giga fabrikası konumunda. Fabrika yüzde 95'in üzerinde endüstriyel zincir yerelleştirme oranına sahip ve çalışanlarının yüzde 99,99'u Çinlilerden oluşuyor. Tesla China'nın verilerine göre Tesla için önemli bir ihracat merkezi olan fabrika, Ocak-Haziran döneminde 97.182 adet otomobil ihraç etti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 41.770 adet olarak gerçekleşmişti. Tesla Haziran ayında Çin'de rekor kırarak yıllık yüzde 177'lik artışla 77.938 araç teslim etti. Tesla'nın Shanghai'daki giga fabrikası bu yılın ilk yarısında yaklaşık 300.000 araç üretti.

Tesla'nın Shanghai Fabrikası 1 Milyonuncu Aracını Üretti

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Kaynak: Xinhua

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