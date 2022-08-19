Shanghai Temmuz'da İthalat ve İhracat Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Shanghai Temmuz'da İthalat ve İhracat Rekoru Kırdı

19.08.2022 11:28
Shanghai Temmuz'da İthalat ve İhracat Rekoru Kırdı

SHANGHAİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi Perşembe günü yaptığı açıklamayla Temmuz ayında kentin dış ticaret hacminin, 400 milyar yuanı (yaklaşık 59 milyar ABD doları) aşıp 404,22 milyar yuana ulaşarak aylık bazda rekor kırdığını duyurdu.

SHANGHAİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi Perşembe günü yaptığı açıklamayla Temmuz ayında kentin dış ticaret hacminin, 400 milyar yuanı (yaklaşık 59 milyar ABD doları) aşıp 404,22 milyar yuana ulaşarak aylık bazda rekor kırdığını duyurdu.

Geçen ay mega kentin ihracat ve ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 32,9 ve yüzde 16,4 artış gösterdi.

Dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi otomatik veri işleme ekipman ve bileşenlerinin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,8'lik artışla 23,13 milyar yuana çıkarken emek yoğun ürünlerin ihracatıysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4'lük artışla 22,34 milyar yuana ulaşarak büyük bir artış sergiledi.

Bu dönemde yeni enerji sektörü ürünlerinin ihracatı ön plana çıktı. Shanghai, 5,52 milyar yuan tutarında elektrikli insanlı araç, 2,75 milyar yuan değerinde lityum batarya ve 1,09 milyar yuan değerinde güneş pili ihracatı gerçekleştirdi, bu ürünlerde sırasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5, yüzde 560,9 ve yüzde 197,4'lük artış kaydedildi.

İthalat bakımından Shanghai'da Temmuz'da yüksek kaliteli tüketim mallarında bir artış yaşandı. Binek otomobil, saat, mücevher ve elmas ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 56,9, yüzde 13,8, yüzde 36 ve yüzde 14,7 oranında yükseldi.

Öte yandan ay boyunca Shanghai, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7'lik artışla 16,64 milyar yuan değerinde altın ithal etti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Shanghai Temmuz'da İthalat ve İhracat Rekoru Kırdı - Son Dakika

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