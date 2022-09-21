Shanghai'daki Lujiazui, 30'dan Fazla Küresel Hizmet Sağlayıcıyla Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Shanghai'daki Lujiazui, 30'dan Fazla Küresel Hizmet Sağlayıcıyla Sözleşme İmzaladı

21.09.2022 11:52
Shanghai'daki Lujiazui, 30'dan Fazla Küresel Hizmet Sağlayıcıyla Sözleşme İmzaladı

SHANGHAİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Lujiazui Yönetim Bürosu (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi tarafından Salı günü yapılan açıklamada, 30'dan fazla küresel profesyonel hizmet kurumunun Salı günü, Shanghai'daki finans bölgesi Lujiazui'de şube kurmak amacıyla sözleşme imzaladığı duyuruldu.

SHANGHAİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Lujiazui Yönetim Bürosu (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi tarafından Salı günü yapılan açıklamada, 30'dan fazla küresel profesyonel hizmet kurumunun Salı günü, Shanghai'daki finans bölgesi Lujiazui'de şube kurmak amacıyla sözleşme imzaladığı duyuruldu. Dünyanın önde gelen muhasebe, hukuk ve danışmanlık firmaları ile diğer üst düzey profesyonel hizmet sağlayıcılarından oluşan yaklaşık 200 temsilci, Salı günü Lujiazui'yi dünya çapında bir yatırım bilgi ve hizmet merkezi haline getirme konulu toplantıya katıldı. Zirvede, DLA Piper, Mazars ve CBRE gibi profesyonel hizmet kurumları da yatırımı artırmak için büro ile stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Lujiazui Finans Şehri, bugün dünyanın önde gelen hukuk, muhasebe, danışmanlık ve insan kaynakları hizmetleri sağlayıcılarının büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor. Lujiazui Yönetim Bürosu Müdür Yardımcısı Yuan Yefeng, küresel profesyonel hizmet sağlayıcıları için büro tarafından Salı günü yayınlanan bir kalkınma planının, önde gelen ve akıllı profesyonel hizmet kurumlarını daha fazla çekmenin yanı sıra yüksek kaliteli endüstri gelişimini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Shanghai, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'daki Lujiazui, 30'dan Fazla Küresel Hizmet Sağlayıcıyla Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai'daki Lujiazui, 30'dan Fazla Küresel Hizmet Sağlayıcıyla Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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