Shanghai'ın AB ile Ticareti Ocak-Temmuz Döneminde 65 Milyar ABD Dolarını Aştı - Son Dakika
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Shanghai'ın AB ile Ticareti Ocak-Temmuz Döneminde 65 Milyar ABD Dolarını Aştı

23.08.2022 16:51
Shanghai'ın AB ile Ticareti Ocak-Temmuz Döneminde 65 Milyar ABD Dolarını Aştı

SHANGHAİ, 23 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai ile en büyük dış ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) arasındaki ithalat ve ihracat, bu yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2'lik hafif bir düşüşle 450,81 milyar yuana (yaklaşık 65,8 milyar ABD doları) ulaştı.

SHANGHAİ, 23 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai ile en büyük dış ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) arasındaki ithalat ve ihracat, bu yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2'lik hafif bir düşüşle 450,81 milyar yuana (yaklaşık 65,8 milyar ABD doları) ulaştı. Bu rakam, dönem boyunca Shanghai'ın toplam ticaret değerinin yüzde 19,7'sini oluşturuyor. Shanghai Gümrük İdaresi'ne göre, ilk yedi ayda Shanghai'ın toplam ithalat ve ihracat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,03 artışla 2,28 trilyon yuana ulaştı. Shanghai'ın AB'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artışla 162,19 milyar yuana ulaşırken, AB'den ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 düşüşle 288,62 milyar yuana geriledi. İlk yedi ayda, Shanghai'ın Almanya ile ithalat ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 düşüşle 140,01 milyar yuana, Fransa ile ithalat ve ihracatı ise yüzde 12,1 düşüşle 53,81 milyar yuana geriledi. Aynı dönemde, Shanghai'ın İtalya ile ithalat ve ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artışla 60,82 milyar yuan olarak gerçekleşti. Shanghai'ın Hollanda ile ithalat ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 artışla 46,04 milyar yuan, Belçika ile ithalat ve ihracatı ise yüzde 39,2 artışla 28,08 milyar yuan oldu.

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Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Shanghai, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'ın AB ile Ticareti Ocak-Temmuz Döneminde 65 Milyar ABD Dolarını Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai'ın AB ile Ticareti Ocak-Temmuz Döneminde 65 Milyar ABD Dolarını Aştı - Son Dakika
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