Shanghai Yapay Zeka Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Etmek İçin Düzenleme Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Shanghai Yapay Zeka Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Etmek İçin Düzenleme Yaptı

23.09.2022 15:13
Shanghai Yapay Zeka Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Etmek İçin Düzenleme Yaptı

SHANGHAİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Shanghai'daki yerel meclis, Perşembe günü yapay zeka (AI) endüstrisinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir düzenlemeyi kabul etti.

SHANGHAİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Shanghai'daki yerel meclis, Perşembe günü yapay zeka (AI) endüstrisinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir düzenlemeyi kabul etti. Çin'in yapay zeka sektöründe eyalet düzeyinde gerçekleşen bu ilk düzenleme, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Yapay zeka, Shanghai'ın kaynakları yoğunlaştırarak geliştirmeye çalıştığı önde gelen üç endüstriden biri olma özelliğini taşıyor. Düzenlemeye göre, yerel makamlar halka açık bilgi işlem kaynak platformlarının oluşturulması ve kullanılmasını destekleyecek, yapay zeka teknolojisi ve endüstriyel gelişim için halka açık bilgi işlem gücü desteği sağlayacak. Yönetmelik, yapay zeka ana endüstrilerinin gelişimini destekleyip yapay zeka işletmelerinin kümelenmesini artırarak yapay zeka endüstrisindeki genel inovasyonu ve atılımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Düzenlemede şehir yönetiminin, çeşitli kuruluşların inovasyon kapasitesini desteklemek ve yapay zeka endüstrisi için gelişim alanını genişletmek amacıyla teknolojik inovasyonda esnek bir denetim sistemi olan derecelendirme yönetimi ve sanal alan denetimini araştıracağı belirtildi. Yönetmelik ayrıca yapay zeka ile ilgili etik alanında uzman bir komite kurulmasını ve yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu kullanıcı gruplarının korunmasının güçlendirilmesini şart koşuyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Koruma Çalışmaları Sürüyor Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Koruma Çalışmaları Sürüyor Ağaç Türlerinin Çeşitliliği Kuraklığa Karşı Direnç Sağlıyor Ağaç Türlerinin Çeşitliliği Kuraklığa Karşı Direnç Sağlıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai Yapay Zeka Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Etmek İçin Düzenleme Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 21:04:03. #1.11#
SON DAKİKA: Shanghai Yapay Zeka Endüstrisinin Gelişimini Teşvik Etmek İçin Düzenleme Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement