Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor - Son Dakika
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Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor

27.09.2022 11:24
Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor

SHANGHAİ, 27 Eylül (Xinhua) -- "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi" Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Minhang Müzesi'nde açıldı.

SHANGHAİ, 27 Eylül (Xinhua) -- "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi" Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Minhang Müzesi'nde açıldı. Sergi, Çin tarafından yurtdışından geri alınan ve şu anda Poly Art Müzesi ve Yuanmingyuan'ın yönetim ofisi tarafından saklanan kültürel eserler içeriyor. Sergilenen eserler arasında Yuanmingyuan Parkı'na ait bronz Çin zodyak hayvan başları ile antik çağlardan kalma bronz ulusal hazineler bulunuyor.

Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor

26 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki "Altın Ç ağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde bulunan eserleri gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde ziyaretçiler bronz bir boğa başına bakıyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde ziyaretçiler antik bir bronz eşyaya bakıyor, 26 Ey lül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor

Bir ziyaretçi, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"ni geziyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen "Altın Çağa Dönüş: Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Sergisi"nde bir ziyaretçi bronz bir maymun başının fotoğrafını çekiyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Geri Aldığı Kültürel Eserler Shanghai'da Sergileniyor - Son Dakika

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