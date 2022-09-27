Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı - Son Dakika
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Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı

27.09.2022 21:14
Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı

SHANGHAİ, 27 Eylül (Xinhua) -- Starbucks Salı günü, Shanghai'ın merkezinde, Çin ana karasındaki 6.000'inci mağazasını özel bir kutlamayla açtı.

SHANGHAİ, 27 Eylül (Xinhua) -- Starbucks Salı günü, Shanghai'ın merkezinde, Çin ana karasındaki 6.000'inci mağazasını özel bir kutlamayla açtı. Starbucks Çin, Shanghai'ın bu mağazayla birlikte, dünyada 1.000 Starbucks mağazası bulunan ilk şehir olma unvanını kazandığını söyledi. Starbucks 2018 yılında, kendisinin mali yıl sonu olan Eylül 2022 sonuna kadar Çin ana karasında 6.000 mağazaya ulaşacağını duyurmuştu. Şirket, Kovid-19 pandemisi gibi zorluklara karşın bu hedefini planlanan tarihte gerçekleştirmiş oldu. Starbucks, Çin ana karasındaki ilk mağazasını Beijing'de Ocak 1999'da açmıştı. Starbucks'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı stratejik planına göre Çin ana karasındaki Starbucks mağazalarının sayısında geçtiğimiz 10 yılda çarpıcı bir artış yaşandı ve bu sayının 2025 yılına kadar 9.000'e ulaşarak 35.000 yeni istihdam yaratması bekleniyor. Starbucks Çin, önümüzdeki üç yıl içerisinde Çin ana karasındaki ilk dijital teknoloji inovasyon merkezini açmayı planladığını da açıkladı. Starbucks kahve yaratıcı parkının Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Kunshan kentinde 2023 yazına kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Starbucks, Shanghai, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Starbucks, Çin Ana Karasında 6.000 Mağazaya Ulaştı - Son Dakika
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