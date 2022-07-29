Shanghai'daki Uluslararası Organizasyon Kümesine 4 Yeni Üye Katıldı - Son Dakika
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Shanghai'daki Uluslararası Organizasyon Kümesine 4 Yeni Üye Katıldı

29.07.2022 14:21
Shanghai'daki Uluslararası Organizasyon Kümesine 4 Yeni Üye Katıldı

SHANGHAİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da Perşembe günü dört uluslararası kuruluş, Shanghai Belediyesi'ndeki Yeni Bund Küresel Ekonomik Organizasyon Kümesi'ne girmek için özel kullanım niyet belgelerini imzaladı.

SHANGHAİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da Perşembe günü dört uluslararası kuruluş, Shanghai Belediyesi'ndeki Yeni Bund Küresel Ekonomik Organizasyon Kümesi'ne girmek için özel kullanım niyet belgelerini imzaladı.

Bu kuruluşlar, Baskılı Devreler Enstitüsü Shanghai Temsilcilik Ofisi, Tüketici Malları Forumu Shanghai Temsilcilik Ofisi, Clinton Sağlık Erişim İnisiyatifi Shanghai Temsilcilik Ofisi ve Malzeme Koruma ve Performans Birliği oldu.

Shanghai kentinin Pudong Yeni Bölgesi'nde geçen yıl Temmuz ayında açılışı yapılan küme, küresel etkiye sahip uluslararası kuruluşlar ve kurumlar için 3.500 metrekarelik bir hizmet alanına sahip.

Geçen yıl içinde 12 uluslararası kuruluş bölgede ofis açtı.

Çin, 15 Temmuz 2021'de Pudong'un üst düzey reformunu ve dışa açılımını desteklemek için bir yönerge yayınlamıştı. Yönergede Pudong'un daha fazla uluslararası ekonomik organizasyonun ve çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezlerinin Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ne çekilmesinde rol oynaması gerektiği belirtilmişti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'daki Uluslararası Organizasyon Kümesine 4 Yeni Üye Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai'daki Uluslararası Organizasyon Kümesine 4 Yeni Üye Katıldı - Son Dakika
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