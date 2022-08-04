Güney Amerika Gülleri Çin'in Sevgililer Günü'nde Büyük İlgi Gördü

SHANGHAİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador'dan gelen 138 kilogramlık bir parti gül Pazartesi akşamı Shanghai'a vardı ve ülkenin Qixi Festivali, yani Çin'in Sevgililer Günü'nün bu yıl Perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte anında popüler oldu. Geleneksel Çin ay takvimine göre yedinci ayın yedinci gününde kutlanan Qixi Festivali'nde, efsaneye göre yılda sadece bir kez biraraya gelebilen mitolojik karakterler Çoban ile Dokumacı Kız'ın buluşması kutlanıyor. Geleneksel festival, Temmuz ayındaki taze kesme çiçek ithalatı ile satışlarını da artırıyor. Shanghai Gümrük İdaresi verileri, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nın Temmuz ayında genel kargo kanalları aracılığıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6'lık artışla 151,6 ton taze kesme gül ithal ettiğini gösterdi. Güllerin çoğunluğu aralarında Ekvador ve Kolombiya'nın bulunduğu Güney Amerika ülkelerinden ithal edildi. Havalimanından Cai Sheng, "Çabuk bozulabilir taze kesilmiş çiçekler için gümrük işlemlerini basitleştirdik ve yeşil bir kanal açtık" dedi.