Bayer, Çin'in İthalat Fuarına 5. Kez Katılacak

SHANGHAİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Yaşam bilimlerinde lider bir şirket olan Bayer, Kasım ayında Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) arka arkaya beşinci kez katılacağını duyurarak Çin pazarına olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koydu. Alman şirketi, Shanghai kentindeki fuara ilaç, tüketici sağlığı ve mahsul bilimi olmak üzere üç departmandan ürünler getireceğini bildirdi. Bayer, her CIIE'ye sürekli genişleyen bir stant alanıyla katıldı. Gelecek CIIE için Bayer, Çin'deki köklerini bu platformdan yararlanarak derinleştirmeyi umduğunu belirtti.

Şirket, açılmayı ve kazan-kazan işbirliğini savunan platformdan daha fazla yararlanacak. Bayer Greater China Başkanı Zhou Xiaolan, şirketin Çin'in sağlıklı bir ülke, kırsal canlanma, ortak refah ve karbon nötrlüğü girişimlerini gerçekleştirmesine yardımcı olurken Çin'in büyüme fırsatlarını daha iyi paylaşacağını söyledi. Küresel şirketlerin katılmaya hevesli olduğu CIIE'nin beşincisi 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek. 270'ten fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektörün önde gelen kuruluşu fuara katılımlarını teyit etti.