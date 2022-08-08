Shanghai, Bütün Yönleriyle Kalkınmada Lider Konumunda - Son Dakika
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Shanghai, Bütün Yönleriyle Kalkınmada Lider Konumunda

08.08.2022 23:31
Shanghai, Bütün Yönleriyle Kalkınmada Lider Konumunda

SHANGHAİ, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da Belediye Başkanı Gong Zheng Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Shanghai'ın son on yıl içinde her yönden kalkınma arayışında lider konumda ilerleme kaydettiğini belirtti.

SHANGHAİ, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da Belediye Başkanı Gong Zheng Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Shanghai'ın son on yıl içinde her yönden kalkınma arayışında lider konumda ilerleme kaydettiğini belirtti. Gong, kentin GSYİH'sının 2012 yılında 2,13 trilyon yuandan (yaklaşık 314,6 milyar ABD doları) 2021 yılında 4,32 trilyon yuana, kişi başına düşen GSYİH'sının ise 14.200 ABD dolarından 26.900 ABD dolarına yükseldiğini söyledi. Shanghai'ın kentsel fonksiyonu son 10 yılda, ileriye doğru yeni bir sıçrama yaptı. Kentin finans piyasasındaki toplam işlem hacmi 528 trilyon yuandan 2.511 trilyon yuana yükseldi. Shanghai Limanı'nın konteyner hacmi dünya genelinde 12 yıl üst üste ilk sırada yer aldı. Shanghai reform ve dışa açılım politikaları çerçevesinde yeni atılımlar yaptı. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, art arda dört kez bu kentte düzenlendi. Shanghai, şimdi çok uluslu şirketlerin 857 bölge merkezine ve 516 yabancı sermayeli araştırma ve geliştirme merkezine ev sahipliği yapıyor. Şehir ayrıca kent sakinlerinin geçim kaynaklarını sağlamaya ve iyileştirmeye odaklandı. Shanghai'ın kişi başına harcanabilir geliri 2012'de 38.600 yuan iken 2021'de 78.000 yuana yükseldi ve ortalama yaşam süresi 82,41 yıldan 84,11 yıla çıktı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai, Bütün Yönleriyle Kalkınmada Lider Konumunda - Son Dakika

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