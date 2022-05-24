Shanghai'da Alışveriş Merkezlerinde Fiziki Ticaret Yeniden Başlayacak - Son Dakika
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Shanghai'da Alışveriş Merkezlerinde Fiziki Ticaret Yeniden Başlayacak

24.05.2022 21:22
Shanghai'da Alışveriş Merkezlerinde Fiziki Ticaret Yeniden Başlayacak

SHANGHAİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Belediye Ticaret Komisyonu Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, alışveriş merkezleri ve mağazaların yüz yüze ticaret yapmasına 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlanacağını bildirdi.

SHANGHAİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Belediye Ticaret Komisyonu Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, alışveriş merkezleri ve mağazaların yüz yüze ticaret yapmasına 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlanacağını bildirdi. Alışveriş merkezleri ve mağazalara, 31 Mayıs'tan önce maksimum kapasitenin yüzde 50'sini, 1 Haziran'dan sonra ise yüzde 75'ini geçmeyecek şekilde toplu olarak ve düzenli şekilde yüz yüze satış hizmetlerini yeniden başlatmalarına izin verildi. Shanghai Belediye Ticaret Komisyonu, bu arada ikram, kuaförlük ve ev işleriyle ilgili hizmetlerin de kademeli olarak yeniden başlayacağını belirtti.

Shanghai, 25 milyonluk mega kenti durma noktasına getiren Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından, tekrar açılmaya doğru adım adım ilerliyor. Kentin 16 ilçesinin tamamındaki toplumlarda görülen enfeksiyon yayılması da bitmiş durumda. Belediye Sağlık Komisyonunun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Shanghai'da Pazartesi günü yerel kaynaklı 58 Kovid-19 ve 422 asemptomatik vaka bildirildi.

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Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Shanghai'da Alışveriş Merkezlerinde Fiziki Ticaret Yeniden Başlayacak - Son Dakika


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