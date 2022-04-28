Shanghai'da "Beyaz Listeye" Alınan 247 Yabancı Firma Üretime Devam Edebilecek - Son Dakika
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Shanghai'da "Beyaz Listeye" Alınan 247 Yabancı Firma Üretime Devam Edebilecek

28.04.2022 18:23
Shanghai'da "Beyaz Listeye" Alınan 247 Yabancı Firma Üretime Devam Edebilecek

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng Perşembe günü yaptığı açıklamada, Shanghai'da toplam 247 yabancı sermayeli şirketin, şehirde Kovid-19 kontrolünde üretimin devamını desteklemek için tasarlanan ve 666 şirketten oluşan "beyaz listeye" dahil edilen ilk şirket...

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng Perşembe günü yaptığı açıklamada, Shanghai'da toplam 247 yabancı sermayeli şirketin, şehirde Kovid-19 kontrolünde üretimin devamını desteklemek için tasarlanan ve 666 şirketten oluşan "beyaz listeye" dahil edilen ilk şirket grubu olduğunu söyledi. Gao düzenlediği basın toplantısında, bu şirketlerin ağırlıklı olarak entegre devreler, otomobil üretimi, ekipman üretimi ve biyotıp gibi kilit sektörlerden olduğunu söyledi.

Gao, ABD'li otomobil üreticisi Tesla gibi bazı önemli yabancı şirketlerin üretimi düzenli bir şekilde eski haline getirdiğini, birçok yabancı şirketin ise üretime devam etmek için "beyaz listeye" ait ikinci grup şirketin arasına girmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Çin, kilit şirketlerin işe yeniden başlamasını desteklemek ve Kovid-19'un tedarik zinciri üzerindeki etkisini en aza indirmek için bir "beyaz liste" yaklaşımı geliştirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Shanghai, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Shanghai'da 'Beyaz Listeye' Alınan 247 Yabancı Firma Üretime Devam Edebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shanghai'da "Beyaz Listeye" Alınan 247 Yabancı Firma Üretime Devam Edebilecek - Son Dakika
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