Shanghai'da Kovid-19'un Topluluk İçinde Yayılmasının Önüne Geçildi - Son Dakika

SHANGHAİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhao Dandan Salı günü, kentin 16 bölgesinin tamamında Kovid-19'un topluluk içinde yayılmasının önüne geçildiğini açıkladı. Zhao Dandan konuyla ilgili basın toplantısında, megakentte Pazartesi günü yerel kaynaklı 77 teyitli Kovid-19 vakası ve 746 semptom göstermeyen vaka kaydedildiğini bildirdi.

Belediye yetkilisi, tüm yeni vakaların karantina veya kapalı yönetim uygulaması altındaki bölgelerde bildirildiğini söyledi. Zhao, Pazartesi günü şehirde Kovid-19 kaynaklı bir ölüm gerçekleştiğini, bu kişinin altta yatan hastalıkları olan 92 yaşında bir kadın olduğunu belirtti. Zhao, Pazartesi günü toplam 315 Kovid-19 hastasının iyileşerek taburcu edildiğini, 2.872 semptom göstermeyen vakanın da karantinadan çıktığını aktardı.