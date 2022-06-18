Shanghai'da Petrokimya Şirketinde Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde bulunan bir petrokimya şirketi, şirketin kentte bulunan tesislerinde Cumartesi erken saatlerde çıkan yangında bir kişinin öldüğünü söyledi. Yangın, Sinopec Shanghai Petrokimya Limited Şirketi'nin Shanghai'ın Jinshan bölgesinde bulunan kimya departmanına ait etilen glikol fabrikasında Cumartesi yerel saatle 04.28'de çıktı. Bir nakliye aracının sürücüsü ölü bulunurken bir fabrika çalışanı da hafif yaralandı. Şirket, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin süratle olay yerine intikal ettiğini, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alındığını ve korumalı yanma gerçekleştirildiğini söyleyerek civardaki su ortamında herhangi bir etkinin tespit edilmediğini belirtti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.