Shanghai'da Üretim ve Yaşam 1 Haziran'dan İtibaren Tamamen Normale Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Shanghai'da Üretim ve Yaşam 1 Haziran'dan İtibaren Tamamen Normale Dönüyor

31.05.2022 17:12
Shanghai'da Üretim ve Yaşam 1 Haziran'dan İtibaren Tamamen Normale Dönüyor

SHANGHAİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai'da Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında verilen bilgiye göre, genel anlamda Kovid-19 riskinin kontrol altına alındığı düşünülen Shanghai kentinde üretim ve yaşam Çarşamba'dan itibaren tamamen normal seyrine dönecek.

SHANGHAİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai'da Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında verilen bilgiye göre, genel anlamda Kovid-19 riskinin kontrol altına alındığı düşünülen Shanghai kentinde üretim ve yaşam Çarşamba'dan itibaren tamamen normal seyrine dönecek. Otobüsler, raylı taşıma sisteminin tamamı ve feribot hizmetleri Çarşamba'dan itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak. Özel otomobiller ve şirket araçları da orta ve yüksek Kovid-19 riski bulunduğu belirtilen bölgeler ile halka kapalı veya kısıtlama altında tutulan bölgeler hariç olmak üzere normal bir şekilde seyredebilecekler. Açık salgın önleme şartlarına tabi kamuya açık yerlere girenler ile toplu taşıma kullanan kişiler son 72 saatte alınmış negatif nükleik asit testi belgesine sahip olmak zorundalar.

Alışveriş merkezleri, süpermarketler, bakkallar, eczaneler ve diğer ticari satış mağazaları Çarşamba'dan başlayarak yüz yüze faaliyete dönecek, ancak bu işyerlerine kabul edilecek toplam müşteri sayısı, maksimum kapasitelerinin yüzde 75'iyle sınırlı olacak. Aynı şartlar, kültürel ve turistik yerler, stadyumlar ve A-seviyesindeki turizm merkezleri için de geçerli olacak. Shanghai'da aşamalar halinde yüz yüze derslere de geri dönülecek. Burada öncelik lisenin son iki yılındaki öğrenciler ile ortaokulun son sınıfındaki öğrencilere verilecek.

Basın toplantısında konuşan Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, Shanghai kentinin halen salgın önleme ve kontrol açısından kritik bir evrede olduğunu, bu yüzden kentin tamamında anlayış, destek ve işbirliğinin devam etmesinin gerekli olduğunu belirtti. Zong, kentin tüm sakinlerine standart salgın önleme ve kontrol önlemlerine uyma, sosyal mesafeyi koruma, aşı olma ve bütün salgın önleme düzenlemelerine uyma çağrısında bulundu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çin Ekonomiyi Desteklemek İçin Bir Politika Paketi Açıkladı Çin Ekonomiyi Desteklemek İçin Bir Politika Paketi Açıkladı Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta Yükseldi Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta Yükseldi
Kaynak: Xinhua

Shanghai, Mayıs, Salı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'da Üretim ve Yaşam 1 Haziran'dan İtibaren Tamamen Normale Dönüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Dev timsah çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı, sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Shanghai'da Üretim ve Yaşam 1 Haziran'dan İtibaren Tamamen Normale Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement