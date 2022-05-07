Shanghai'da Yeniden Açılan Süpermarket Sayısı Artıyor - Son Dakika

SHANGHAİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Kovid-19'un olumsuz etkilediği Shanghai'da günlük vaka sayılarında kaydedilen düşüşle birlikte, kapılarını müşterilere açmaya başlayan süpermarketlerin sayısında da artış yaşanıyor. Perşembe günü itibarıyla Shanghai'da mevcut 12 büyük süpermarket zincirine ait toplam 1.193 mağaza yeniden faaliyete geçmişti. Shanghai Belediyesi Ticaret Komisyonu müdürü Gu Jun, bu mağazalar arasından 220'sinin yüz yüze satışa geçtiğini söyledi. Gu, bazı süpermarketlerin düşük riskli Kovid "önleme bölgelerinde" yaşayan kişilerin mağazadan alışveriş yapmasına artık izin verdiğini, yüksek riskli "kapalı yönetim bölgelerinde" ve "sınırlı kontrol bölgelerinde" yaşayanların ise çevrimiçi sipariş vererek evlerine teslimat isteyebildiklerini söyledi.

Shanghai kentinin yayınladığı son duyuruya göre kent, Kovid-19 önleme ve kontrol işini iyi yürütmeleri şartıyla süpermarketler dahil ticari işletmelerin işlerine sistemli bir şekilde yeniden başlamalarını kolaylaştıracak. Shanghai'da Perşembe günü yerel olarak bulaşmış 245 teyitli vaka ve semptom göstermeyen 4.024 yerel vaka bildirildi.