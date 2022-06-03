SHANGHAİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai 'daki Starbucks Reserve Roastery'de çalışan baristalar, 3 Haziran 2022. Shanghai'daki Starbucks Rezerve Roastery, iki aylık aranın ardından Cuma günü tekrar açıldı. Shanghai'daki Starbucks şubelerinin üçte ikisine denk gelen 600 kadarı, Cuma günü itibarıyla iş başı yaptı. Starbucks'ın sadece Shanghai'da 900'den fazla şubesi var. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

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