Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı

03.06.2022 20:42
Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı

SHANGHAİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki Starbucks Reserve Roastery'de çalışan baristalar, 3 Haziran 2022. Shanghai'daki Starbucks Rezerve Roastery, iki aylık aranın ardından Cuma günü tekrar açıldı.

SHANGHAİ, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'daki Starbucks Reserve Roastery'de çalışan baristalar, 3 Haziran 2022. Shanghai'daki Starbucks Rezerve Roastery, iki aylık aranın ardından Cuma günü tekrar açıldı. Shanghai'daki Starbucks şubelerinin üçte ikisine denk gelen 600 kadarı, Cuma günü itibarıyla iş başı yaptı. Starbucks'ın sadece Shanghai'da 900'den fazla şubesi var. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Starbucks, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai'daki Yaklaşık 600 Starbucks Şubesi Yeniden Açıldı - Son Dakika
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