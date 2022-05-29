Shanghai, Ekonomik Toparlanmayla İlgili Planını Açıkladı

SHANGHAİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai yerel yönetimi Kovid-19 kontrolünü ekonomik kalkınmayla koordineli yürütmek için Pazar günü ekonomik toparlanmayı hızlandırma amacıyla bir eylem planı sundu. Basın toplantısında konuşan Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı Wu Qing, plan kapsamında 50 politika ve önlem ile kentteki üretimin yeniden başlatılmasına yönelik onay sisteminin 1 Haziran'dan itibaren terk edileceğini söyledi.

Kent aynı zamanda, işletmelerin salgın önleme ve dezenfeksiyonuna yönelik sübvansiyonların kapsamını genişleterek, Yangtze Nehri Deltası'ndaki sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturarak ve yerel ile uluslararası lojistik ve ulaşım kanallarındaki sorunları çözerek tüm sektörlerde işe yeniden başlanmasını destekleyecek. Kentte uygun işletmeler için kira, emlak vergisi ve kentsel arazi kullanım vergisi düşürülecek ve aynı zamanda da yerleşik olmayan kullanıcılar için su, elektrik ve doğalgaz ücretlerine yönelik destekler sağlanacak. Plan uyarınca yabancı sermayeyi istikrara kavuşturmak, tüketimi teşvik etmek ve yatırımları genişletmek için de önlemler alınacak.

Shanghai, yabancı sermayeli önemli işletmelerin işe yeniden başlamalarına yardımcı olmak için personel atayacak bir mekanizma kuracak ve büyük yabancı sermayeli projeler için bir çevrimiçi hizmet sistemi başlatacak. Shanghai, 2022'deki programın öncesinde kentteki çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezlerini geliştirmelerine yönelik özel fonlar için başvuru sürecini de başlatacak. Kentte, ulusal politikalara uygun şekilde bazı yolcu taşıtları üzerindeki satın alma vergisi kademeli olarak azaltılacak. Aynı zamanda otomobillerini tamamen elektrikli olanlarla değiştiren tüketicilere destek sağlanacak ve büyük ticari işletmeleri ile e-ticaret platformları tüketim kuponu verme konusunda desteklenecek. Shanghai ayrıca bazı eski bölgelerin yeniden inşasını teşvik etme ve yatırımı genişletmek için şirket tahvili ihraçlarının ölçeğinin genişletilmesini destekleme taahhüdünde de bulundu.