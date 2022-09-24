Video: 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sergilenecek Ürünlerin İlk Partisi Gümrükten Geçti

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verdiği bilgilere göre 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek toplam 560 milyon yuan (79,5 milyon ABD doları) değerindeki ilk parti sergi ürünü Salı günü gümrükten geçti.

Dünyaca ünlü Çinli mücevherat yaratıcısı Wallace Chan tarafından hazırlanan 25 adet nadir mücevherat sanat eseri, Hong Kong'dan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve gümrükten geçerek Shanghai Kongre ve Sergi Merkezi'ne geldi.

Sergilenecek ürünler arasında Wallace Chan'ın en ünlü eserlerinden biri olan "Natürmort" Ağustos Böceği Broş ve Heykeli bulunuyor.

Söz konusu eser, fuarın tarihinde beyan edilen en yüksek değere sahip sergi ürünü olacak.

5. CIIE, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek. CIIE, dünyanın ulusal düzeydeki ilk ithalat temalı fuarı olma özelliğine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.