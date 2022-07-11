Shanghai Havalimanında Uluslararası Kargo Uçuş Sıklığı Normale Döndü - Son Dakika
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Shanghai Havalimanında Uluslararası Kargo Uçuş Sıklığı Normale Döndü

11.07.2022 15:40
Shanghai Havalimanında Uluslararası Kargo Uçuş Sıklığı Normale Döndü

SHANGHAİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai Havalimanı İdaresi'ne göre, kentteki son Kovid-19 salgınına bağlı vakaların azalmasıyla, Shangai Pudong Uluslararası Havalimanı'nın günlük ortalama kargo uçuş sıklığı ve yük hacmi Temmuz ayının ilk haftasında normale döndü.

SHANGHAİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai Havalimanı İdaresi'ne göre, kentteki son Kovid-19 salgınına bağlı vakaların azalmasıyla, Shangai Pudong Uluslararası Havalimanı'nın günlük ortalama kargo uçuş sıklığı ve yük hacmi Temmuz ayının ilk haftasında normale döndü. Veriler, Haziran ayından bu yana, havalimanında kargo uçuşlarının sıklığında artış olduğunu gösterdi. Haziran ayı sonlarında, Pudong havalimanında her gün ortalama 232 kargo uçuşu gerçekleşti ve günlük işlem hacmi 9.133,9 ton oldu. Her iki veride de Mayıs ayının aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 33,6 ve yüzde 28,1 oranlarında artış yaşandı. Bu dönemde, 10.797 tonluk günlük işlem hacmi ve 253 kargo uçuşuyla bir rekora imza atıldı. Böylece 2021'in aynı dönemindeki yüksek seviyeye ulaşıldı. Şu anda toplam 58 Çinli ve yabancı havayolu, dünya genelinde 68 destinasyonu birbirine bağlayan rotaya sahip bu havalimanında kargo uçuşları gerçekleştiriyor. Havalimanı, taze soğuk zincir ürünleri için yeşil bir kanal sağlıyor. İstatistiklere göre, havalimanında son dönemde işlem gören ithal taze soğuk zincir mallarının yük hacmi hızla arttı.

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Kaynak: Xinhua

Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai Havalimanında Uluslararası Kargo Uçuş Sıklığı Normale Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shanghai Havalimanında Uluslararası Kargo Uçuş Sıklığı Normale Döndü - Son Dakika
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