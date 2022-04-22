Shanghai, Kovid-19'a Karşı Yeni Mücadeleler Başlatacak - Son Dakika
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Shanghai, Kovid-19'a Karşı Yeni Mücadeleler Başlatacak

22.04.2022 10:06
Shanghai, Kovid-19'a Karşı Yeni Mücadeleler Başlatacak

SHANGHAİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Yerel yetkililer, Shanghai'ın topluluklardaki tüm Kovid-19 bulaşma zincirlerini mümkün olan en kısa sürede kesmek için Cuma günü bir dizi mücadele başlatacağını açıkladı.

Yerel yönetimin düzenlemelerine göre, insanların hareketlerini ve toplanmalarını en aza indirmek için kademeli topluluk kontrol önlemleri uygulanacak. Shanghai ayrıca farklı alanlarda Kovid-19 testi ve taraması için farklı politikalar benimseyecek.

Shanghai, yakın zamanda yaşanan canlanmanın üstesinden gelmek için hedeflenen çabalarının bir parçası olarak tüm şehri, kapalı yönetim alanları, kısıtlayıcı kontrol alanları ve önleme alanları şeklinde üç kategoriye ayırdı.

Diğer önlemler arasında epidemiyolojik araştırmalar yapılması, geleneksel Çin tıbbi müdahalesiyle birlikte temizlik ve dezenfeksiyon yer alıyor.

Belediye sağlık komisyonu Perşembe günü, Shanghai'ın Çarşamba günü 2.634 yerel teyit edilmiş vaka ve 15.861 yerel asemptomatik taşıyıcı bildirdiğini kaydetti.

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Shanghai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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