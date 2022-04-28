Shanghai, Pandemi ile Alakalı Atıkları İşleme Kapasitesini Artırdı - Son Dakika

SHANGHAİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai'ın Belediye Ekoloji ve Çevre Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte pandemiyle ilgili atıkları yok etme kapasitesi şu anda günde 1.400 tonun üzerine çıkarıldı. Rakam, Mart ayında Kovid-19'un son dalgası başlamadan önce günde 300 tondu.

Söz konusu atıkların alındığı kurumlar arasında, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan hastaneler, ateş klinikleri ile yoğun karantina ve tedavi alanları yer alıyor. Shanghai Çevre Grubu yaptığı açıklamada, kentteki tıbbi atık toplama ve nakliye araçlarının başlangıçta 127 olan sayısının 546'ya çıkarıldığını, kentteki bütün yerel atık yakma tesislerinin tıbbi atık acil imha sistemine dahil edildiğini ve pandemiye ilişkin ön saflarda çalışanlarının kapalı yönetim uygulamasına alındığını belirtti.