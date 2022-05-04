Shanghai Serbest Ticaret Bölgesindeki Lingang Yeni Bölgesi İlk Yabancı Bankayı Karşılamaya Hazırlanıyor - Son Dakika

SHANGHAİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki Lingang yeni bölgesi idare heyeti, UOB (United Overseas Bank) Çin'in bu yılın üçüncü çeyreğinde açılmasının beklendiğini duyurdu. İdare heyetine göre, ilk kez bir yabancı bankanın açılması, yabancı yatırımcıların Lingang ve Çin mali piyasalarının gelişme beklentilerine tam güven duyduğunu gösteriyor. UOB Çin, Lingang'daki politika avantajları sayesinde sınırötesi mali inovasyon çözümler yaratmaya odaklanırken ASEAN'daki iş ağının gücüyle Çinli ve yabancı şirketlere tek bir noktadan çeşitli hizmetler sağlamaya devam edeceğini kaydetti.