Shangri-La'da Açık Hava Festivali - Son Dakika
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Shangri-La'da Açık Hava Festivali

30.05.2022 19:41
Shangri-La'da Açık Hava Festivali

LA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Yürüyüş tutkunları, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La şehrindeki Potatso Ulusal Parkı'nda 27-30 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Shangri-La açık hava festivalinde biraraya geldi.

SHANGRİ-LA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Yürüyüş tutkunları, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La şehrindeki Potatso Ulusal Parkı'nda 27-30 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Shangri-La açık hava festivalinde biraraya geldi.

Shangri-La'da Açık Hava Festivali

Yürüyüşçüler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La'daki Potatso Ulusal Parkı'nda Shudu Gölü'nden Niru Köyü'ne giden yol boyunca yürüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

Shangri-La'da Açık Hava Festivali

Yürüyüşçüler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La'daki Potatso Ulusal Parkı'nda Shudu Gölü'nden Niru Köyü'ne giden yol boyunca yürüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shangri-La'da Açık Hava Festivali - Son Dakika


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