Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Xinjiang Bölgesinde Açıldı - Son Dakika
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Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Xinjiang Bölgesinde Açıldı

23.09.2022 07:53
Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Xinjiang Bölgesinde Açıldı

SHAO YİBO, Xinhua muhabiri: "7. Çin-Avrasya Fuarı Pazartesi günü Çin'in Xinjiang bölgesinin merkezi Urumqi'de açıldı.

SHAO YİBO, Xinhua muhabiri:

"7. Çin- Avrasya Fuarı Pazartesi günü Çin'in Xinjiang bölgesinin merkezi Urumqi'de açıldı. Fuar, ilk kez hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenleniyor."

Fuarı organize edenlerin verdiği bilgilere göre dört gün sürecek fuarda 32 ülke ve bölgeden yaklaşık 3.600 işletme çevrimiçi etkinliklere katılacak.

Öte yandan yurtiçi ve yurtdışından 800'ün üzerinde işletme, ürünlerini çevrimdışı olarak Xinjiang Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi'nde sergileyecek.

En yeni ekipmanlar, tarımsal ürünler, makine, enerji, turizm ve spor gibi çok farklı alanlarda ürünler sergileniyor.

Bu arada üst düzey hükümet yetkilileri, bilim insanları ve iş liderleri de bir dizi foruma katılarak ortak kaygı konusu olan zorluklarla nasıl başa çıkılabileceği ve kazan-kazan işbirliğinin nasıl daha fazla derinleştirilebileceği konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Perşembe günü sona erecek fuar sırasında bir dizi ticaret ve yatırım teşviki faaliyeti de gerçekleştirilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Xinjiang Bölgesinde Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Xinjiang Bölgesinde Açıldı - Son Dakika
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