Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Gaziantep Basketbol forması giyen Shaquielle McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Siyah-beyazlı kulüpten Shaquielle McKissic'in transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, ilk hamlesini başarılı forvet Shaquielle McKissic ile yaptı. Siyah-beyazlılarımız, 196 cm boyundaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı."Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 31 maçta forma giyen Amerikalı oyuncu, ortalama 28,3 dakika süre alıp 13,5 sayı, 3,2 ribaund, 2,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

- İstanbul