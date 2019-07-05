Son Dakika Haberleri: Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
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Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

41 dakika önce

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı.

Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde daha önce Türkiye'de Gaziantep Basketbol ve Muratbey Uşak formalarını da terleten 28 yaşındaki basketbolcu, 1,96 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:20 Kaynak: AA
basketbol, beşiktaş, ABD, Spor
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