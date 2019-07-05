Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
41 dakika önce
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:20 Kaynak: AA
Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle McKissic'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde daha önce Türkiye
'de Gaziantep
Basketbol ve Muratbey Uşak
formalarını da terleten 28 yaşındaki basketbolcu, 1,96 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.
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