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Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

1 saat önce

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da, System.String[]
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılar, son olarak Gaziantep Basketbol'da forma giyen ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

17 Ağustos 1990 ABD doğumlu olan Shaquille McKissic, forvet pozisyonunda görev almaktadır. 29 yaşındaki basketbolcu Türkiye'de daha önce Gaziantep Basketbol ve Uşak Sportif formalarını giydi. 2018-2019 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen tecrübeli basketbolcu, 31 lig maçına çıktı ve 13.5 sayı, 3.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:06 Kaynak: İHA
gaziantep, basketbol, beşiktaş, ABD, Spor
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