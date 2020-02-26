Sharapova emekli oldu! - Son Dakika
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Sharapova emekli oldu!

6 saat önce

Beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk, bir olimpiyat tekler gümüş madalyası, onlarca üst düzey maç...

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Beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk, bir olimpiyat tekler gümüş madalyası, onlarca üst düzey maç… Kadınlar tenisinin bir zamanlar en başarılı ve bugün hâlâ en medyatik isimlerinden olan Maria Sharapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu açıkladı. Sharapova mektubunda, “ Tenis, sana elveda diyorum.” başlığını kullandı.

Sharapova, son Grand Slam şampiyonluğunu 2014 yılında Roland Garros’ta yaşamış, son Grand Slam finalini ise 2015’te Avustralya Açık’ya oynamışı. Rus raket; iki kez Roland Garros, birer kez ise Avustralya Açık, Wimbledon ve Amerika Açık’ta şampiyon olarak kariyer Grand Slam’i yapan 10. tarihteki tenisçi olmuştu.

2016 Avustralya Açık esnasında alınan bir doping numunesi pozitif çıkan Sharapova, 26 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 ay tenisten menedilmişti. Başarılı raketin cezası 26 Nisan 2017 itibariyle sona ermişti.

Sharapova, cezasını doldurtuktan sonra Grand Slam’lerde yalnızca bir kez, 2017 Roland Garros’ta, çeyrek final oynayabildi. Yine ceza sonrasındaki diğer sekiz Grand Slam turnuvasının dördünde ilk turda elendi, hiçbirinde dördüncü turun ötesini göremedi. Son şampiyonluğunu, 2017 yılının ekim ayında Tianjin Açık’ta elde etti. Ceza dönüşü oynadığı toplam 73 maçta 46 galibiyet ve 27 mağlubiyet aldı.

Sharapova’nın emekliliğini açıkladığı (İngilizce) mektubunu okumak için

tıklayınız

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Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:14 
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