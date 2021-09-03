Sharon Stone: Kalbim milyonlarca parçaya bölünüyor... 11 aylıkken öldü, üç kişiye hayat verdi

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA DUYURDU

Hem Hollywood sakinleri hem de bütün dünya, bu trajediden bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla haberdar oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Genellikle pırıltılı hayatı ve şöhretiyle tanınan ve bununla ilgili paylaşımlar yapan tecrübeli oyuncu Sharon Stone aynı zamanda vaftiz annesi de olduğu yeğeni River için takipçilerinden dua istiyordu o paylaşımda. 63 yaşındaki Stone paylaşımına "Bir mucizeye ihtiyaçları olduğunu" da eklemişti.

MUCİZE GERÇEKLEŞMEDİ

Fakat birkaç gün sonra daha acı bir haberi paylaştı Stone. Beklenen mucize gerçekleşmedi ve minik River, 8 Eylül'deki ilk doğum gününe sayılı bir zaman kala çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.

ACILI ANNE DUYGULARINI SATIRLARA DÖKTÜ

Üçüncü ve en küçük bebeği, kollarının arasından kayıp giden acılı anne Tasha Stone, önceki gün sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda River'ın, organ nakli bekleyen üç farklı kişiye hayat verdiğini açıklayan bir paylaşım yaptı. Aynı paylaşım organ bağışı konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşun sosyal medya sayfasından da yapıldı.

ORGANLARI ÜÇ KİŞİYE HAYAT VERDİ

Sharon Stone'un erkek kardeşi Patrick Stone'un eşi Tasha Stone, kendisi hayata tutunamayan 11 aylık oğlunun organlarının üç kişiye hayat verdiğini Facebook paylaşımıyla duyurdu. Acılı anne "Şimdi River bir kahraman oldu. Bir çoğumuzun kendimiz için asla umut edemeyeceği bir katkıyı ölümünden sonra yaptı" diye yazdı. Sonra da "Ve bize kısacık hayatların bazen en anlamlısı olabileceğini kanıtladı" diye ekledi.