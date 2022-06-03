Sharp Electronics, AQUOS XLED F8 Mini LED TV'yi piyasaya sürdü!

Ülkemizde de belirli bir pazar payına ulaşan Sharp Electronics, oyun odaklı bir LED TV tanıttı. Henüz Çin'de tanıtılan ürünün küresel pazardaki durumu ile ilgili bir açıklama yok. Ancak gelen bilgilere göre en kısa sürede küresel fiyat listesi oluşturulacak.

AQUOS XLED F8 Mini LED TV, 120 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor

Sharp Electronics, Çin'de yeni 65 inç mini LED TV ürününü tanıttı. Tanıtımla birlikte ürünün özellikleri de belli oldu. 4K çözünürlük sunan ürün, 1.800 nit tepe parlaklık ve 2.160 yerel karartma bölgesine sahip olacak. Yerel karartma özelliği, HD içeriklerin gerçek kalitelerini yansıtmasına yardımcı oluyor.

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Modelde kullanılan XLED teknolojisi, IPS ve OLED paneller arasında bir geçiş görevi görüyor. daha iyi kontrast ve karartma yeteneklerini bir potada birleştiren özellik, ürüne fiyat performans noktasından yaklaşılmasına olanak sağlıyor.

Sharp AQUOS XLED F8, oyun uygulamaları odaklı bir şekilde piyasaya sürüldü. Ancak ürünün tepki süreleri ve görüş açıları gibi özellikler henüz bilinmiyor. Sharp, ürününü tanıtırken bazı konularda aydınlatma yapmadı. Küresel pazardaki durumu da bunlardan birisi.

Öyle ki ürünün Çin'de bile ne zaman satışa sunulacağı belli değil. Ancak yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre Sharp, en yakın zamanda detaylı bir açıklama yapacak. AQUOS XLED F8 Mini LED TV'nin 2500 dolar seviyelerinde satışa çıkması bekleniyor.