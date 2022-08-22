Sharz.net'ten Türkiye'ye 40 milyon TL'lik yatırım! - Son Dakika
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Sharz.net'ten Türkiye'ye 40 milyon TL'lik yatırım!

22.08.2022 13:50
Sharz.net'ten Türkiye'ye 40 milyon TL'lik yatırım!

Türkiye’de 461 adet şarj İstasyonu ile en geniş yayılıma sahip olan şarj istasyon şirketlerinden biri olan Sharz.

Türkiye'de 461 adet şarj İstasyonu ile en geniş yayılıma sahip olan şarj istasyon şirketlerinden biri olan Sharz.net, ülkemiz elektrikli araç pazarına ivme kazandıracak yeni yatırımlar için çalışmalara başladığını açıkladı.

Dört yıl önce ilk şarj istasyonunu kuran ve bugüne kadar 20 milyon TL'lik yatırım yapan Sharz.net, istasyon altyapılarını ve ağlarını geliştireceklerini açıkladı.

Sharz.net'ten Türkiye'ye 40 milyon TL'lik yatırım!
Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül

Konuyla ilgili konuşan Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül "Elektrikli araçlar konusunda halen ülke olarak kat edeceğimiz daha çok yol var ve bu pazarda, global çapta önde gelen ülkelerden birinin de Türkiye olması adına canla başla çalışıyoruz. Bugün 461 adet olan şarj istasyonu sayımızı, 40 Milyon TL yatırım bedeliyle, 2023 sonuna kadar 1000 adete ulaştırma kararı aldık. Kurulacak ek 600 istasyondan 50'si DC yani hızlı şarj istasyonu olacak." dedi.

"2030'a kadar istasyon sayısı 20 bine ulaşacak"

Bugün İngiltere'de halka açık 20 bin şarj istasyonu olduğuna işaret eden Şengönül, "Bu sayı ülkemizde şu an ortalama 4 bin dolaylarında ve yüzde 10'unu Sharz.net oluşturuyor. 2030'a kadarsa istasyon sayımız minimum 20 bine ulaşacak. Ancak en önemli husus, elektrik üretiminde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına doğal kaynaklarımızdan yararlanmak ve kendi elektriğimizi üretmek, zira elektrikli araç sayısı arttıkça elektrik tüketimi de artacak, artık yeni kaynaklara ihtiyaç var." dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Sharz.net'ten Türkiye'ye 40 milyon TL'lik yatırım! - Son Dakika

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